亞冠盃　小白來襲！朱Sir望藉集訓拉近距離

「亞冠盃」J組最後一支參賽隊伍周二（15日）誕生，神戶勝利船在恩尼斯達建功下，要鬥至加時才以4比3淘汰墨爾本勝利，將於分組賽遇上傑志。傑志總教練朱志光直言神戶組織力強，「小白」級數更超班，球隊遇上他們時踢法被動亦無可避免！

周二（15日）日職球隊神戶勝利船和澳職代表墨爾本勝利在前者主場對壘，爭奪出線席位。雙方今場戰況激烈，大演入球騷，最終神戶憑恩尼斯達、連干哥利亞和大迫勇也的兩個入球，4比3淘汰有歷克迪亞高斯天奴梅開二度的墨爾本，神戶晉級後將與港超球隊傑志在J組交手。

在所有分組賽對手出爐後，傑志總教練朱志光直言神戶勝利船的實力不言而喻：「進攻好強、用波好叻，同埋恩尼斯達真係策動到好多進攻，級數喺「亞冠盃」入面更加係超晒班！」「朱Sir」形容，對手踢法屬典型日職控傳風格，具備很強的組織、入楔能力，預料傑志與之對壘「一定好困難」：「特別係我哋球季停咗，球員狀態未係十足，可能到時比賽都會好被動，呢點係冇得呃人。」不過他補充，希望能透過近期的集訓提升狀態，拉近彼此的距離。

至於隊長黃洋亦直指神戶勝利船「星味」與攻力俱備，陣中擁有許多星級外援和國腳級球員，預料其是傑志歷來在「亞冠盃」中遇過實力最強的日職隊伍。「大哥」又認為，雖然日職球隊踢法不如韓職、澳職球隊般體力化，但其控傳踢法極具侵略性：「過去經驗話畀我哋知，90分鐘入面只要有1秒鐘鬆懈，就會畀到佢哋機會，所以防守時一定要集中精神做好自己嘅工作。」