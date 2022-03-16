曼聯不敵馬體會　0射門C朗12年來首度無冠

曼聯嘅歐聯美夢正式幻滅！周三(16日)凌晨歐聯16強次回合賽事，曼聯主場0比1不敵馬德里體育會，兩回合合計輸1比2出局，今季肯定「四大皆空」。上場聯賽連中三元嘅C朗拿度今仗踢到隱形，全場0次射門，亦令佢自09/10球季之後，首次經歷1季冇冠軍落袋嘅滋味，回歸曼聯嘅童話變成噩夢。

首回合兩隊踢成1比1平手，曼聯今仗返主場兼有般奴費南迪斯復出，上半場雙方互有攻守，曼聯小將艾蘭加早段窄位起腳被擋，另一邊迪基亞亦救出迪保羅嘅遠射；全場唯一入波出現喺41分鐘，基沙文右路傳中，雷蘭洛迪遠柱接應頭槌頂入。下半場曼聯不斷換人，出晒保羅普巴、拉舒福特、桑馬達、卡雲尼等反攻，但都冇辦法入波，最終輸0比1出局。

延伸閱讀：【施蒙尼幫蘭歷克上堂 曼迷狂掟雜物洩忿】

C朗今場表現非常淡靜，全場更加錄得0次射門，係佢11年來首次喺歐聯踢90分鐘而未有攻門，對上一次已經係2011年代表皇家馬德里對巴塞隆拿；更慘嘅係，曼聯出局後今季注定「四大皆空」，而C朗自加盟皇家馬德里第1季(09/10球季)後，每一季都有至少1個冠軍落袋，但今季就要陪曼聯齊齊經歷冠軍荒。