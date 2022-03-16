施蒙尼幫蘭歷克上堂　曼迷狂掟雜物洩忿

曼聯喺歐聯16強被馬德里體育會淘汰，施蒙尼嘅穩守突擊戰術完勝曼聯領隊蘭歷克，連「紅魔鬼」名將史高斯都大讚「大師級」施蒙尼幫曼聯上咗一堂。不過曼聯球迷似乎唔太領情，完場後不斷向呢位阿根廷教頭掟雜物，搞到施蒙尼要即刻衝入球員通道「避難」。

蘭歷克被譽為「逼搶踢法之父」，不過馬體會今場嘅全場緊逼更加成功，今仗搶截成功次數最多球員，竟然係馬體會前鋒基沙文(4次)，防線又成功凍結C朗拿度令對方全場0射門，盡顯施蒙尼嘅戰術功架。今次係施蒙尼第6次喺歐聯淘汰賽面對C朗嘅球隊，之前5次馬體會都被踢出局，今次終於打破宿命。

曼聯名將史高斯賽後評論：「馬體會防守好有章法，我鍾意施蒙尼嘅激情，呢一堂係叫『點樣作客贏重要大戰』嘅大師級課程。」關於蘭歷克嘅評價，史高斯亦唔客氣回應：「我唔知曼聯點解搵佢教，唔好話教6個月，6個星期或者6場波都唔會搵佢，曼聯班球員唔係真係咁差，佢哋只係需要一個好領隊。」

奧脫福嘅球迷對施蒙尼就唔多欣賞，完場後施蒙尼喺場邊興奮慶祝期間，大批球迷將飲品、食物同其他雜物掟向佢，不過全部攻擊都同曼聯球員嘅射門一樣落空，但已經嚇到施蒙尼要即刻走入球員通道「避難」，歐洲足協將調查事件，曼聯難逃處分。