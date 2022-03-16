英政府考慮禁麥維迪夫參加溫網

俄烏戰火已直接影響體壇，下周將會失去世界「一哥」位置的麥維迪夫，將可能被禁參與今年的溫布頓網球公開賽，據外媒報道指英國正考慮俄羅斯及白俄羅斯球員以個人身份參賽的複雜性，更要求這兩國的球員公開譴責普京及俄羅斯發動戰爭的行為。

麥維迪夫剛在美國印第安韋爾賽大師賽不敵法國的蒙菲斯出局，而在比賽中顯示，他是以個人身份參賽，在比賽資料、賽程，甚至分牌的顯示上都沒有印上俄羅斯國旗。然而英國體育部次長何德森周二（15日）表示英政府就6月27日展開的溫網作出研究：「禁止任何人展示俄羅斯國旗，這是肯定的，但我們還需要考慮更多，參加的球員需要保證他們不是普京的支持者。就是說，如果俄羅斯運動員舉着俄羅斯國旗，我會舒服嗎?不會。」何德森補充目前正與溫網賽會研究商討。

雖然網球已禁俄羅斯球員以團體名義，如台維斯盃等參賽，但在國際網球協會（ITF）與ATP及WTA的比賽上，俄羅斯球員仍可以個人身份出席，而麥維迪夫早前已表示希望世界和平，以及繼續可以為網球推廣:「這是一個很艱難的議題，我希望可以到每個不同地方繼續打比賽，我想推廣這個運動，目前我可以做的事，就是能夠比賽。」

不過，何德森建議未來一段時間，俄羅斯都不應該回歸國際體壇，他稱:「這個問題我已想了好幾次，在未來幾年，甚至再多幾年，俄羅斯都不能主辦各大型體育比賽，相信他們要回到體壇要一段時間。」