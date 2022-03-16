港超聯　晉峰繼續搞　「何Sir」：望盡快落實來季安排

疫情肆虐令今季港超聯賽事宣布腰斬，展望來季，能否維持8隊參賽仍是未知之數。晉峰總教練何信賢接受本報訪問時透露，球隊初步計劃繼續留在超聯，但希望足總能盡快落實有關下季聯賽的安排，讓球隊得以提前開始組軍及部署。

「暫時晉峰好大機會繼續搞，不過始終香港經濟環境好惡劣，又唔知下季超聯有幾多隊、個賽制係點，唔知遲啲會唔會影響到班主嘅諗法。」作為一直被外界盛傳，下季即將退出超聯的其中一支球隊，晉峰總教練何信賢作出以上澄清。「何sir」續指近日收到不少本地年輕球員的求助，但在球隊未確定組軍方向下，自己亦愛莫能助。

由於晉峰不用征戰亞洲賽，在今季港超聯腰斬後，意味着球隊將提早放暑假。「何sir」表示除了仍有合約在身的前鋒費利浦薩外，已與卡爾特納及艾拔簡勞協議暫緩合約，並提供合理補償，目前他們亦已返回家鄉。不過「何sir」相信兩名西班牙籍外援，下季歸隊機會甚高：「佢哋都話留喺香港好開心，初步意向都係想留隊嘅，但始終下季唔知幾時先開始，會遲啲先再商討續約。」

另外費利浦薩上星期亦同樣離港，返回家鄉巴西放暑假，這名射手表示最主要原因是探望家人：「我已經兩年半沒有與家人見面，加上自己即將榮升為爸爸，因此決定利用今次機會返屋企。」他坦言雖然港超復賽遙遙無期，但自己留在巴西期間會積極訓練，為來季做好準備。