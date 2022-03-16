歐盟宣布制裁阿布　車仔鬥里爾或受影響

歐盟宣布對15位親俄羅斯政權人士實施制裁，其中包括車路士班主阿布拉莫域，而歐洲足協（UEFA）亦隨即發聲明，表示會跟隨歐盟嘅決定。即將喺歐聯16強次回合同里爾決一勝負嘅車路士，能否順利出戰成為關注。

UEFA周二（15日）就發聲明回應有關制裁措施，指會嚴格遵循歐盟和國際組織嘅相關決定，包括確保車路士班主阿布，唔會再因球會活動而獲得任何財政收益。制裁決定亦令車路士嘅歐戰仕途蒙上陰影，車仔周三（17日）凌晨將喺歐聯16強次回合作客里爾，外間猜測UEFA會否就此禁止車路士繼續出戰今季歐聯。

據法國傳媒報導，UEFA會畀呢場車仔同里爾嘅對決繼續上演，但如果車仔成功闖關，球隊贏得嘅180萬歐元晉級獎金將被凍結，直至有關方面收回制裁措施。歐盟近期將阿布拉莫域納入最新一輪制裁對象，意味呢位俄羅斯富商嘅財產將被凍結之餘，來往成員國嘅權利亦被受限制。歐盟解釋制裁阿布，係因為佢同俄羅斯總統普京有密切關係，並因此令佢可以賺取巨額財產。