【歐聯】祖記搶韁先下手維強

今晚歐聯16強生死戰，祖雲達斯主場再鬥維拉利爾。兩隊首回合踢成1比1未分高下，可見雙方實力接近。不過祖記今季踢歐聯有個特點，就係經常佔得先機，近7仗歐聯6次能夠先開紀錄，上場首回合一開波就搞掂，今場繼續追捧祖雲達斯「第一隊入球」。（Now 644周四凌晨4時直播）

意甲班霸祖雲達斯首回合作客西班牙，憑新加盟射手杜辛華荷域開賽僅1分鐘建功領先，上次推介「第一隊入球」中到應。呢位塞爾維亞前鋒效力費倫天拿時期已經光芒四射，冬季轉會窗以高價7,500萬歐元轉投「斑馬兵團」，並且迅速融入球隊，為祖記上陣8次轟入4球，祖記獲呢位高效射手來投，火力更上一層樓，上仗3比1擊敗森多利亞嘅聯賽，教練阿里基刻意收起杜辛華荷域，擺明留力今場搏殺，更加值得留意。

西甲「黃色潛艇」維拉利爾首回合主場先失波，好在下半場憑柏利祖扳平，雖然今屆歐聯改制唔計算作客入球，次回合叫做重新開始，但作客意大利始終難打，形勢難免陷於被動。而且維拉利爾防守唔算好出色，今季7場歐聯賽事當中，只得一次保持清白身，今晚面對4連勝兼有地利嘅祖記，先失波機會甚高。睇番祖記近7場歐聯6次先開紀錄，今仗有望繼續搶胡成功。

直播表

周三4:35pm 澳職 阿德萊德聯 對 西悉尼流浪者

無線myTV SUPER

周四1:30am 德甲 緬恩斯 對 多蒙特

香港國際財經台、有線661、601

周四3:30am 英超 白禮頓 對 熱刺

Now 622

周四4:00am 歐聯 祖雲達斯 對 維拉利爾

Now 644

周四4:00am 歐聯 里爾 對 車路士

Now 643

周四4:15am 英超 阿仙奴 對 利物浦

Now 621、611