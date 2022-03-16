武磊遭棄用無緣征西亞　長坐冷板成主因

中國隊為備戰餘下兩仗世盃外，月初召集30多人集訓。惟近日盛傳外流愛斯賓奴的前鋒武磊落選最終名單，有中國媒體人推測，這是因為他近日在球會長坐冷板凳，狀態成疑所致。

為備戰下周四（24日）對沙特阿拉伯，以及30日對阿曼的餘下兩場世盃亞洲區外圍賽賽事，中國隊早於月初已於海南省海口市召集30多人集訓。據中國傳媒報道，領隊李霄鵬今次用人與過往不同，包括棄用艾克森、阿蘭等4名巴西入籍兵，以及池忠國、韋世豪等常規國腳，還大膽將外流西甲的武磊排除在大名單之外。

有中國體育傳媒人推測，李霄鵬今次決定棄用「武球王」，是因為該名30歲前鋒最近在愛斯賓奴長坐冷板凳，在最近幾輪聯賽中，武磊「均僅僅只是在最後的垃圾時間出場」，或是全場坐後備。考慮到其狀態不足，以及希望他留在球隊爭取上陣時間，今次不徵召他有助紓解其壓力。

不過亦有聲音指出，今次棄用「武球王」是對外流球員的打擊，因為當他們在球會遇到困難，國際賽正是他們重拾信心的機會。加上武磊事實上是中國隊在今屆世盃外入球最多的球員，今次棄用他絕對並不是正確的決定，亦傳遞出消極的信息。