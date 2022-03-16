亞協盃　申請改期未果　理文4.19作客蒙古

港超聯球隊理文周三（16日）於Facebook專頁宣布，由於2022年「亞協盃」東亞區附加賽延期申請未獲批准，理文將於4月19日到蒙古出戰上述賽事，以爭取亞協盃東亞區分組賽資格，主教練陳曉明就表示會爭取下周初前往泰國集訓。

力爭打入「亞協盃」分組賽的理文，今屆將要先於附加賽，與蒙古代表220體育會一決高下。理文會方早前向亞洲足協（AFC），申請「亞協盃」東亞區附加賽延期，惟最終未獲批准，理文表示經過各方協調後，球隊將於4月19日遠赴蒙古作賽，有關詳情有待AFC公布。

現時距離比賽還有約1個月時間，為求以最佳狀態迎接比賽，理文主教練陳曉明就透露已決定帶隊前往泰國集訓，現時正着手準備外出所需的文件和檢測等安排，並計劃爭取於下周初起行：「出到去集訓已經比留喺香港好，但現時最重要係準備好上機前嘅文件，去到當地後再部署成個訓練嘅安排。」

理文多位外援獲得球會批准後，早前已回到各自祖國，「曉明Sir」透露各人到時會直接去到泰國與球隊大軍會合：「佢哋返咗自己嘅國家，心理上可以放鬆啲，佢哋喺當地都會保持訓練，總好過喺香港等。」