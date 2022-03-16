車路士「攬炒」要求捱轟　名宿：尷尬到死！

英國政府制裁阿布拉莫域後，車路士運作受到多種限制，包括禁止賣波飛畀球迷。車路士周日(20日)凌晨英足盃作客米杜士堡前，提出希望解除賣飛禁令未獲回覆，竟然惱羞成怒拖埋米杜士堡落水，要求改成閉門作賽。車路士發出聲明後受到各界炮轟，幾個鐘頭後再宣布取消要求，名宿拿索斯都忍唔住話：「尷尬到死！」

車路士喺聲明入面話，為咗「體育公平」原則，要求作客米杜士堡一仗改成閉門，想同米杜士堡「攬炒」一齊冇得賣飛。聲明發出後引起極大回響，英國政府發出措辭強硬嘅回覆後，米杜士堡亦出聲明反擊：「大家都知車路士因咩事被禁制，而且同米杜士堡一啲關係都冇，車路士拎體育公平做原因要求閉門作賽，簡直諷刺到極點！」'

米杜士堡主席吉遜亦表示：「『體育公平』同『車路士』呢兩個詞語，唔應該出現喺同一句句子！」除咗外界覺得反感之外，就連車路士名宿拿索斯都喺社交網留言：「我效力車路士12年，好難想像一個更加令人尷尬嘅聲明。無論係出於無知定係自大，我相信車路士呢個聲明並唔代表球員同教練嘅感受。」面對各界聲討，車路士隨後宣布收回閉門作賽要求。