亞冠盃　黃洋：希望創造到驚喜畀香港球迷！

傑志在「亞冠盃」的分組賽對手周二（15日）全部揭曉，隊長黃洋認為今屆各支球隊的實力比上屆更強，並透露球員已適應泰國當地的天氣和環境，期望能在比賽中創造驚喜給香港球迷。

神戶勝利船周二（15日）在「亞冠盃」附加賽4比3擊敗墨爾本勝利，進身J組與傑志、清萊聯和上海海港爭奪出線資格。「藍鳥」隊長黃洋表示，今屆小組結構與上屆類近，球隊同來自泰國、中國和日本，而傑志在上屆賽事取得的經驗，亦有助出戰今屆賽事。

此外，他指出清萊聯坐擁地主之利，而且泰超球季正在進行中，他們的狀態和實力皆有保證；而神戶勝利船比上屆的大阪櫻花，實力有過之而無不及；至於上海海港大概會派後備和青年軍出戰，預料其能力會比廣州隊強，整體而言今屆應付分組賽會比上屆困難。不過他強調，球隊今屆的目標不變：「希望喺上年嘅基礎上有所進步，可以出到線，畀到驚喜香港球迷。」

傑志自上周中啟往赴泰國曼谷集訓，球員闊別賽場近兩個月後終於能重投密集訓練，備戰亞冠。黃洋指出，當地氣溫適中，球員們適應進度良好：「太陽落山後幾涼爽，同埋香港球員都習慣季初喺香港嘅炎熱天氣，提早嚟泰國幫助好大。」他補充，球員需要慢慢重新建立身體狀況，尤其是之後會與數支泰國球隊「拍跳」，希望能盡快提升狀態至比賽水平。