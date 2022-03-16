首回合領先兩粒睇定食　車仔穩陣波保優細

今晚歐聯16強次回合，衞冕嘅車路士作客里爾。雖然車仔近期陷入多事之秋，但佢哋班球員位位經驗豐富，落得場就會專注番比賽上面。呢支倫敦勁旅首回合先贏兩粒，今仗可以睇定嚟食，加上佢哋出戰歐聯淘汰賽必定穩陣行先，2.5球嘅入球細不妨再追。（Now 643周四凌晨4時直播）

法甲球隊里爾喺今屆歐聯成功殺入淘汰賽，但近況僅屬一般，連盃賽在內，呢支上季法甲盟主近8仗只得3勝2和3負，其中首回合造訪車仔，將防守中場奧拿拿客串進攻中場，效果明顯欠佳，令形勢更加被動下淨吞雙蛋，無論攻力、質素及戰術方面，樣樣都比車路士遜色。

制裁風波未打擊士氣

而且里爾喺日前聯賽悶和聖伊天之役，更有好番冇耐嘅連拿度辛捷士傷出，今仗上陣成疑，若然冇咗呢位中場發電機，想收復失地更加困難。

車仔喺首回合發揮理想，憑夏維斯及基斯甸普列錫各建一功，主場贏2比0搶到先機。儘管近日受到班主阿布拉莫域被制裁嘅消息困擾，球隊前景未明，但聯賽連贏諾域治同紐卡素，反映眾將士氣未受太大影響。

況且「藍戰士」主帥杜曹深明「防守得冠軍」嘅道理，自從佢接手後，近8次領軍車路士出戰歐聯淘汰賽僅失兩粒，全開2球或以下，可見佢哋踢淘汰賽特別小心翼翼。既然車路士隊長艾斯派古達、馬高斯阿朗素及赫臣奧杜爾等有傷病在身，依家又有兩球優勢喺手，今晚可睇定嚟踢，只要唔失波，就算入唔到波都唔會介意，入球細咪錯過。