弗鬥弗！阿仙奴紅軍大駁火

今晚英超補賽上演重磅級「強強對決」，聯賽5連勝嘅阿仙奴主場迎戰8連勝嘅利物浦。「兵工廠」力爭前4位置，利物浦追趕榜首曼城更加不容有失，兩隊近期開晒Turbo，狀態同士氣都弗到爆廠，今仗勢必火花四濺，3.5球入球大值得捧場。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

阿仙奴今季成績冒升，馬田奧迪加特、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利及伊美路維等小將光芒四射，4人今季合轟27球。阿仙奴喺主場踢法進取，近10仗聯賽主場錄得8勝1和1負，年初迎戰曼城逼搶戰術令到對手有氣冇碇抖，今仗面對「紅軍」亦會照辦煮碗，實行同對手駁火。

沙拿上陣成疑無損利記鋒力

利物浦屬英超今季火力最強球隊，雖然穆罕默德沙拿報稱因傷上陣成疑，不過佢哋前線大把人用，除迪亞高祖達及沙迪奧文尼外，1月加盟嘅路爾斯戴亞斯都迅速融入。「紅軍」喺歐聯殺入8強，暫時可專注喺聯賽搶分。事實上佢哋近年對住阿仙奴贏多輸少，鬥攻踢法經常製造大量入球，對上6次聯賽碰頭總入球全開3球或以上，其中4場開4球或以上，入球大屬好路之選。