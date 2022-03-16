多蒙特高層露口風　夏蘭特去曼城

今夏轉會市場其中一項矚目買賣，肯定係多蒙特挪威新星艾寧夏蘭特，德國傳媒報道，夏蘭特同多蒙特嘅解約金條款於4月30日到期，解約金7500萬歐元，現時已到拍板階段，多蒙特顧問森馬喺一個電台節目露口風，無意中披露夏蘭特來季加盟曼城。

德國《圖片報》報道，多蒙特嘅解約金條款已在進行中，球員先向多蒙特申請離隊，激活條款，買家需要透過公證聲明承諾支付解約金，所有文件要由律師審核，大約需時1個月至6星期。

英國《每日郵報》早前報道，曼城在收購夏蘭特一事處於領先位置，開出1億鎊轉會費及50萬鎊周薪條件，加上夏蘭特父親係曼城名宿，比皇馬及巴塞更具優勢，西班牙傳媒稱，巴塞已對此宗收購打定輸數，開始轉移目標研究買入穆罕默德沙拿可能性，皇馬則集中精力招攬基利安麥巴比，令曼城機會更高。

就在此時，多蒙特顧問森馬唔小心露口風，佢接受電台訪問時大談自己同哥迪奧拿合作經驗，仲話哥帥同夏蘭特應該可以合作愉快，主持人打蛇隨棍上，問佢「佢去曼城？轉會費幾多？」森馬答：「多到數唔到。」