車路士、維拉利爾晉級　英西壟斷歐聯8強

歐聯8強誕生！周四(17日)凌晨歐聯16強次回合，車路士作客2比1反勝里爾，兩回合合計贏4比1晉級，成為曼城同利物浦後，第3支拎到8強資格嘅英超球隊；另一場西甲嘅維拉利爾爆出冷門，作客3比0大破祖雲達斯，總比數4比1淘汰對手，令西甲同英超一樣有3隊躋身半準決賽。歐聯8強抽籤會喺周五(18日)舉行。

近期受到制裁事件影響嘅車路士，帶住2球優勢作客法國，38分鐘就因佐真奴禁區內手球輸12碼，里爾由布拉卡爾馬斯操刀先開紀錄，不過里爾反撲嘅火10分鐘後被淋熄，基斯甸普列錫上半場補時階段妙射追平，車路士71分鐘再由老將艾斯派古達入波反勝，「雙殺」里爾晉級。

車路士近期愈戰愈勇，各項賽事連贏5場，領隊杜曹更加創造紀錄，今場係佢教練生涯第32場歐聯勝仗，追平另一德國名帥軒歷基斯保持嘅頭50場歐聯最多勝仗紀錄。杜曹賽後亦讚揚球員表現集中：「由職員到球員，車路士每個人都盡力做好自己嘅角色，就算環境係幾唔穩定，我哋都能夠集中精神交出成績。」

歐聯8強全部出爐，西甲同英超佔咗6席，8強球隊包括皇家馬德里、馬德里體育會、維拉利爾、曼城、利物浦、車路士、拜仁慕尼黑同賓菲加，8強到決賽嘅抽籤會喺周五晚舉行。