哈利卡尼創入球紀錄　窩利射汽水樽顯功架

熱刺爭逐英超前4之路收喜訊，佢哋周四(17日)凌晨作客2比0輕取白禮頓，趁第4位嘅阿仙奴輸波拉近至只差3分，而更振奮嘅消息係王牌前鋒哈利卡尼「返晒嚟」，佢今場入波後成為英超史上作客入波最多球員，慶祝嗰陣更將球迷掟向佢嘅汽水樽「窩利」射走，非常有型！

熱刺上場聯賽輸畀曼聯，今仗球員決心十足，開波5分鐘哈利卡尼曾射空門唔入，37分鐘古路施夫斯基起腳，省中基斯甸羅美路入網，熱刺半場領先1比0。57分鐘哈利卡尼突破越位單刀射入，呢球係佢喺英超第95個作客入波，超越朗尼(94球)成為英超史上作客「士哥王」，熱刺亦贏2比0全取3分。

哈利卡尼經過季初低潮期後，近6場聯賽狂入7球，今仗佢入波慶祝期間，有主場球迷向佢投擲汽水樽，點知哈利卡尼竟然跳起用左腳將個汽水樽踢開，展示超強「射術」！熱刺領隊干地賽後話：「哈利卡尼係世界級前鋒，季初佢曾經迷失，但依家佢知道自己每場都有機會入波，態度非常正面，有一個咁嘅前鋒會令球隊更加強大。」