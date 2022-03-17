維埃里扯頭纜　地產大亨搶購車路士

英超勁旅車路士準備放盤，據報有多達200個買家有興趣，英國地產大亨歷克簡迪（Nick Candy）被視為熱門之一，據報佢最新為實現收購計劃再出新招，包括聘請由前車路士球星維埃里創辦嘅顧問公司幫手，希望可以靠關係增加勝算。

歷克簡迪係車路士忠實球迷，早前有報道指佢準備提出25億鎊收購，並答應再用15億鎊翻新史丹福橋球場，不過面對唔少中東、美國同歐洲財團競爭，最近佢就聘請顧問公司Tifosy協助收購，而呢間公司創辦人之一係意大利名將維埃里，佢喺1996年至2000年間效力車路士，最初係做球員，後尾做埋領隊兼球員，協助「藍戰士」捧走英足盃、英聯盃同歐洲盃賽冠軍盃冠軍。

除咗維埃里嘅車路士背景對收購有幫助之外，Tifosy本身亦係足球壇入面交易買賣專家，曾經參與過曼聯、祖雲達斯、羅馬同國際米蘭嘅交易活動。維埃里表示：「好榮幸可以支持歷克簡迪收購車路士嘅行動，過去幾個星期我見到歷克簡迪幾次，對佢帶領車路士嘅決心同視野絕冇疑問。」