【英超】林伯冇符！拖肥讓唔起紐卡素

今晚英超獨腳戲，「拖肥糖」愛華頓主場硬撼「喜鵲」紐卡素。愛華頓由林柏特接手後未見起色，聯賽4連敗令護級形勢水深火熱，相反「喜鵲」增兵後愈戰愈勇，今仗受讓咁筍，讓球客勝咪走寶。（Now 621周五凌晨3時45分直播）

雖然愛華頓前任領隊賓尼迪斯教到一鑊粥，但2月接手嘅林柏特亦唔好得幾多，單計聯賽，「林伯」領軍6仗只得1勝5負，近4仗聯賽輸晒之餘，仲1球都入唔到，佢買入嘅新兵雲迪碧克同迪利阿里都冇乜建樹，箭頭卡維特利雲又未好番。「拖肥糖」踢咗26輪只得22分，亦係佢哋144年隊史最差同期成績。愛華頃依家排緊尾4，同尾3嘅屈福特同分，雖然打少3仗，但以佢哋嘅頹勢，今仗要搶分唔易。

紐卡素自從冬窗簽入捷比亞、丹般恩、般奴古馬雷斯、基斯活特後，開始反彈瘋狂搶分，一度成為2022年其中一支不敗之師，直至上仗完場前失守輸畀車路士0比1，先被破金身。「喜鵲」近9仗取得6勝2和僅1負，包括2月頭以3比1擊敗由「林伯」率領嘅愛華頓，明顯主帥艾迪侯域用兵方面，比起林柏特更勝一籌，就算依家已手握31分，但遇上態沉嘅「拖肥糖」，必定趁機踩多兩腳，讓球客勝有計。

直播表

周五 1:45am 歐霸 加拉塔沙雷 對 巴塞隆拿

Now 643

周五 1:45am 歐霸 利華古遜 對 阿特蘭大

Now 645

周五 1:45am 歐霸 摩納哥 對 布拉加

Now 646

周五 1:45am 歐協聯 雷恩 對 李斯特城

Now 644

周五 3:45am 英超 愛華頓 對 紐卡素

Now 621

周五 4:00am 歐霸 韋斯咸 對 西維爾

Now 643

周五 4:00am 歐霸 里昂 對 波圖

Now 644

周五 4:00am 歐霸 法蘭克福 對 貝迪斯

Now 645