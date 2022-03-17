【港講J.League】J.League紀錄逐個數

日職聯成立接近三十年，不論賽制、球隊數目均經歷過不少改變，多年來除了出現不少歷史性時刻，更創下了甚多令球迷津津樂道的紀錄。今次【港講J.League】就會同大家睇睇日職聯成立以來關於球隊及球員的競技性紀錄，一齊溫故知新。

【球隊篇】

1. 奪冠次數最多球隊 - 鹿島鹿角

作為日職聯的始創成員之一，鹿島鹿角在歷屆賽事一直在最高組別角逐，該支位於茨城縣的球隊史上合共8次奪得日職聯總冠軍（1996，1998，2000，2001，2007，2008，2009，2016），成為日職聯史上奪冠次數最多球隊。

2. 最長時間在頂級聯賽角逐球隊 - 鹿島鹿角、橫濱水手

雖然日職聯在1993年成立，但原來直至1998年球季才開始設立降班制度。除了上述的鹿島鹿角，橫濱水手亦是另一隊由日職聯成立後便一直在頂級聯賽角逐的球隊，可見兩軍在日職聯的江湖地位。

3. 單季贏波最多球隊 - 川崎讀賣

在日職聯成立之初，陣中粒粒皆星的川崎讀賣可說是當時的風頭躉，更是當年數一數二的勁旅。在1995年球季，川崎讀賣在兩階段合共52場比賽（四循環）裡面贏得35場，成為史上贏波最多球隊。當年的比賽場數已不能同日而語，相信該紀錄似乎難再被打破。

4. 單季和波最多球隊 - 湘南比馬

湘南比馬在近20年一直浮沉於日職聯及J2之間，上屆最終護級成功得以連續第五季在日職聯角逐已算是相當不俗的成就。在2021球季，湘南比馬在38場賽事入面竟然取得16場和波，成為日職聯史上的和波王，成功立於不敗之地又難怪湘南比馬上季可以護級成功。

5. 單季入球最多紀錄 - 磐田山葉

今季重返日職聯的磐田山葉，在90年代末至千禧年初曾經躋身至勁旅行列。該支位於靜岡縣的球隊，就曾經在1998年球季單季攻入107球（34場）創下單季入球紀錄，可惜當屆磐田山葉卻在日職聯冠軍爭奪戰敗於鹿島鹿角腳下。

6. 單季失球最少紀錄 - 大分三神

不少輝煌紀錄皆由傳統豪門創下，但現時身處J2的大分三神卻保持著日職聯單季失球最少紀錄。在2008年球季，大分三神整季只失24球（34場）成為史上最守得球隊，而當季大分三神最終在日職聯亦排第四，取得球會史上最佳成績。

【球員篇】

1. 出場最多球員 - 遠藤保仁

現效力磐田山葉的殿堂級老將遠藤保仁，保持住日職聯頂級賽事出場次數最多球員的紀錄並不令人意外。該前日本國腳自1998年起開始代表橫濱飛翼上陣，直到2022球季為止，遠藤保仁在頂級聯賽合共出場641次。遠藤保仁今季暫時為磐田山葉上陣2次，該紀錄肯定會不斷更新。

2. 入球最多球員 - 大久保嘉人

在2021年球季結束後宣佈掛靴的前日本國家隊射手大久保嘉人，歷來在日職聯頂級聯賽取得191個入球，成為J1射手王！大久保嘉人在J1曾效力多間球會，若非在當打之年曾經外流效力馬略卡及禾夫斯堡，相信該紀錄應可突破200球。

3. 單季入球最多球員 - 中山雅史

除了大久保嘉人，中山雅史亦是日職聯另一代表射手。中山雅史在當打之年為磐田山葉貢獻不少入球，因而成為球會代表人物之一，而他在1998年球季射入36球更創下日職聯單季入球紀錄。值得一提的是中山雅史在1998法國世界盃亦為日本射入在世界盃決賽週的第一個入球，認真威水！

4. 最年長出場球員 - 三浦知良

上季效力FC橫濱的日本國寶三浦知良，成為日職聯史上最年長出場球員可說是毫無懸念。在2021年3月12日主場對浦和紅鑽的賽事，代表FC橫濱後備入替的三浦知良以54歲零12日的年齡創下紀錄。三浦知良現時正以借用身份為第四級聯賽的鈴鹿無限效力，可見他對職業足球的投入。

5. 最年青出場及入球球員 - 森本貴幸

講完最年長，當然要數數最年青出場球員！在2004年3月13日以15歲零10個月6日的年紀代表東京綠茵上陣的森本貴幸則保持著該紀錄。司職中鋒的森本貴幸在首次上場後接近兩個月，於2004年5月5日對千葉市原的比賽更取得首個入球，更成為日職聯史上最年青入球球員，個人獨自保住兩項日職聯紀錄！

6. 史上最快入球 - 佐藤壽人

廣島三箭名將佐藤壽人身材並不高大，但出眾的射術足以令他成為球會史上最佳射手。呢位左腳仔在2006年4月22日對戰大阪櫻花的賽事，開賽後8秒即取得入球，亦成為日職聯史上最快入球，令他名留青史。

本周日職聯直播時間：

3月18日下午6：00 橫濱水手 對 鳥棲砂岩 有線電視601／661

3月19日下午1：00 廣島三箭 對 川崎前鋒 有線電視601／661

3月19日下午1：00 清水心跳 對 神戶勝利船 有線電視604／664

3月20日下午1：00 名古屋鯨魚 對 柏雷素爾 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準