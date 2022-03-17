亞冠盃　再遇恩尼斯達　巴爾拿：佢係最佳中場

早前成功於「亞冠盃」附加賽闖關的神戶勝利船，將在J組與港超球隊傑志對碰。作為勝利船王牌球星，恩尼斯達自然成為關注點，傑志的西班牙中場巴爾拿，亦與這位世盃冠軍得主相識多年，兩位西甲故人將在「亞冠盃」賽場再相遇，對此巴爾拿直言意想不到，更大讚小白是最佳中場。

過去曾效力西甲球隊愛斯賓奴及華歷簡奴的巴爾拿，在西甲賽場多次與恩尼斯達交手，原來在此之前，這位傑志中場已早已和小白有過交集：「我認識恩尼斯達已經好多年，我仲效力緊巴塞隆拿青年軍嘅時候，恩尼斯達就將佢喺歐聯『地標戰』嘅波衫送咗畀我，呢件衫我至今依然珍而重之。佢係我見過嘅最佳中場。」巴爾拿表示想不到又有機會與小白在賽場交手：「我非常仰慕佢，但一如以往，落到場我就會畀足100%博到盡。」

神戶勝利船早前在「亞冠盃」附加賽，與對手墨爾本勝利鬥足120分鐘，最終以4比3成功晉級，現年37歲的恩尼斯達為球隊先拔頭籌之餘，更幾乎踢足全場，場上功架猶在，巴爾拿亦認為勝利船有小白和保贊等前巴塞兵在陣，是實力不俗的球隊，並形容J組對手水準很高：「都係正常嘅，因為呢度係『亞冠盃』。」