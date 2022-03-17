曾應承外公踢皇馬 奧巴美揚：佢仍會好開心

巴塞隆拿作客皇家馬德里嘅西甲國家打吡即將開打，呢場大戰唔止對兩間西班牙豪門非常重要，對冬季轉會窗加盟巴塞隆拿嘅奧巴美揚而言，亦別具意義，背後原因，原來同呢位加蓬射手嘅西班牙外公有關。

奧巴美揚雖然出生於法國，但佢嘅媽媽同外公都係嚟自西班牙，其中外公就住喺距離首都馬德里外100公里嘅小鎮El Barraco。奧巴美揚憶述自己細細個嗰陣，曾經向外公許下諾言，話有朝一日要為皇家馬德里上陣，最終加蓬射手雖然成功登陸西甲，但就加盟咗皇馬嘅死敵巴塞隆拿。

現實與兒時的承諾有所出入，不過奧巴美揚就認為外公依然會感到自豪：「外公係馬德里體育會嘅球迷，但細細個嗰陣，我就成日同佢講話會踢另一隊波。無論外公依家喺邊度睇緊，我相信佢會對我穿起紅藍戰衣感到開心。」

加盟巴塞後，一直保持出色嘅入球效率，至今聯賽已經為球隊攻入5球，亦因此贏得主帥沙維嘅信任，穩坐正印前鋒嘅位置。呢場西班牙國家打吡，將會係奧巴美揚進一步證明自己實力嘅好機會。