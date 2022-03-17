傳車路士要閉門踢歐聯　杜曹：多謝晒！

車路士喺歐聯順利殺入8強，不過因班主阿布拉莫域被英國以及歐盟制裁，球隊比賽繼續受到影響，據英國《The Athletic》爆料，歐洲足協將會勒令車路士喺8強開始，所有主場賽事改為閉門進行，禁止車路士任何賣飛收入。車路士領隊杜曹喺淘汰里爾後被問到呢件事，杜曹就話：「多謝你摧毀我呢美妙一晚！」

繼英國政府制裁阿布拉莫域後，歐盟周二(15日)亦宣布將呢位車路士班主加入制裁名單，歐洲足協亦表明會盡力配合歐盟。雖然車路士周四(17日)凌晨作客里爾如常舉行，但《The Athletic》消息指，歐洲足協將禁止車路士出售波飛，雖然英國政府容許季票持有者入場，不過歐聯賽事並唔包括喺「季票套餐」之內，意味車路士喺之後嘅歐聯主場都唔會有球迷入場。

車路士贏里爾後，杜曹接受《天空體育》訪問，被問到要閉門作賽一事，杜曹就話：「多謝你摧毀我呢美妙一晚，我依家心情好好，我哋可唔可以等有官方宣布先至討論？」當記者話呢件事已經確認，杜曹再回應：「咁我哋再等你呢個確認得到正式確認，我今日好開心球隊殺入8強！」