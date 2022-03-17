拉舒福特同球迷鬧交　為情緒失控公開道歉

英超曼聯早前歐聯16強兩回合計，以1比2不敵馬德里體育會提早出局。賽後有球迷因為不滿球隊表現，喺場外同拉舒福特鬧交；事後依名英格蘭國腳於社交平台公開道歉，解釋自己都係普通人類，今次因一時愚蠢犯下錯誤，但否認曾向對方舉中指。

透過網上流傳片段，可以見到一名曼聯球迷賽後，喺奧脫福場外同拉舒福特隔空鬧交，當中更影到依名24歲前鋒疑似向球迷舉出中指。事後「福仔」隨即喺社交平台發出聲明，直指大家所睇到嘅片段並唔完整，自己想喺到澄清兩件事：「第一樣我無同球迷鬧交，只係叫個位辱罵我嘅人，過嚟當住我面講。其次我無舉中指，而係用食指叫佢行過嚟。」

「福仔」續指近日受到唔少批評同質疑下已經筋疲力盡，而自己亦只係一個普通人類，今次犯錯因為一時愚蠢，明知當時有好多手機影住，應該要唔理佢哋同直接離開。拉舒福特歐聯16強對馬體會表現平平無奇，次回合更被貶後備，下半場入替艾蘭加後亦未有太大建樹，難怪賽後成為球迷攻擊對象。