變陣強攻　沙維指揮巴塞大反擊

今晚歐霸16強次回合焦點戰，加拉塔沙雷主場迎戰巴塞隆拿。首回合互交白卷，巴塞主帥沙維嬲到震，以奧巴美揚為首嘅鋒線收到「柯打」，今仗一定全力搶攻；加拉塔沙雷防線甩漏多，今仗實多波入，中位數2.5球大盤捧得過。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

首回合打和0比0，巴塞罕有地半場一口氣作出3個調動，可惜都係徒勞無功，賽後主帥沙維非常不滿球員過於慢熱，要求呢班有質素嘅球員今仗一開波就要立即入局，向對手進行高強度逼搶，務求盡快入波，打出具組織嘅進攻足球，預計首回合做後備、但近期入球停不了嘅奧巴美揚，以及老大哥布斯基斯等今仗會擔正。

另一邊廂，土耳其球隊加拉塔沙雷首回合踢得相當被動，全靠從巴塞借用嘅門將彭拿屢救險球，先至可以力保不失，作客劣勢下全身而退。加拉塔沙雷首回合唔輸可以話幸運成分居多，想喺今仗偷雞出線亦唔容易，因為佢哋近8仗主場只得2勝，兼且場場有失波，防守堅唔穩陣。

巴塞隆拿自從冬窗簽入奧巴美揚、費倫托利斯、艾達馬查奧爾等新兵後，攻力全面升呢，單計近6仗共轟入18粒，其中5仗總入球開3球或以上，包括西甲對華倫西亞及歐霸對拿玻里都各入4球，火力全開，球員經過沙維鞭策後戰意必堅，不過客勝太奀冇肉食，轉捧2.5球大盤更上算。