踩曼聯最新金句：簽晒麥巴比夏蘭特都冇冠軍

曼聯歐聯16強出局，5年未捧過盃，C朗都畀曼聯連累，12年來首度無冠，紅魔鬼頓成球壇笑柄，被曼迷及反曼人士瘋狂踐踏，名宿里奧費迪南插得最應，佢近日又爆金句，佢話隊波冇得救，「簽晒麥巴比夏蘭特都贏唔到英超冠軍」！

曼聯上季得英超亞軍，今季初雄心萬丈，簽入查頓辛祖，之後再戲劇性簽入C朗，一心衝擊聯賽冠軍，但結果換來一片亂象，蘇斯克查下台，季中聘任嘅看守領隊蘭歷克明顯救唔到隊波，佢之後仲要加入管理層成為顧問，下任主帥係邊個都未知，喺紛亂情況下歐聯出局，就連爭唔爭到聯賽前4都成問題。

前隊長里奧費迪南見到咁嘅局面，實行唔留情面喪插：「隊波取得嘅結果好明顯，就算你集齊所有天才球星都冇用，簽晒麥巴比夏蘭特都唔會攞到英超冠軍，球隊最需要嘅係有人去駕馭，需要一名教練去重組球隊，無論簽邊個球星返嚟，都需要高層開始變革。」

佢指出傳奇領隊費格遜就做得到：「費格遜係偉大主帥，佢喺球隊做咗好多事，當佢喺度，我哋作為球員就做應該做嘅事，當佢離隊後，球隊需要有人掌舵，但曼聯正欠缺一名掌舵人。」

里奧費迪南批評曼聯去得好盡，早前曾爆金句：「有馬古尼喺度，曼聯呢兩年唔使睇」其後一度收到球員經理人投訴，叫佢禁聲，但佢一於睬你都傻，曼聯歐聯出局後繼續鬧。