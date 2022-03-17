尼馬被嫌棄 大巴黎想賣但無人問津

巴黎聖日耳門歐聯16強出局，兩大巨星尼馬同美斯返到聯賽齊被球迷喝倒采，「大巴黎」對此事反應兩極，高層正盡力安撫美斯，畀時間佢提升狀態，但對尼馬就徹底失望，已放出消息今夏將佢出售，但無人問津，甚至其原屬球會巴塞隆拿亦拒絕回收。

西班牙電視6台報道，聖日耳門發放出售尼馬消息之後，仲曾經聯絡巴塞隆拿，詢問巴塞有冇興趣回收呢位巴西王牌，已遭巴塞拒絕。其實大家都唔係傻，尼馬近年表現大不如前，成日揀波踢，人工又高，想搵買家唔係咁易。

尼馬於2017年以2.22億歐元由巴塞轉投聖日耳門，創下世界最高身價紀錄，佢同聖日耳門合約到2025年，年薪高達3000萬歐元，不過球圈好現實，尼馬水準大跌，今季上陣20場僅入5球，再唔係咩巨星，聖日耳門作為歐洲豪門，想踢佢走都好合理。

對於美斯，聖日耳門高層仍有足夠耐心，希望佢喺法甲尋回最佳狀態，近日有消息傳出美斯有意重返巴塞，聖日耳門盡力安撫，穩住美斯情緒，同佢哋對待尼馬嘅態度有明顯分別。