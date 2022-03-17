曼晚警告：高價搶夏蘭特　曼城隨時變曼聯

英國《曼徹斯特晚報》警告曼城，以天價簽入艾寧夏蘭特，球隊薪酬架構被破壞，將引發更衣室矛盾，曼聯近年發生嘅事有辦你睇，嚴重嘅話仲會引發財政危機，好似巴塞隆拿咁。

消息指，曼城準備向多蒙特支付7500萬歐元解約金，以及開價1億鎊轉會費收購夏蘭特，其個人條件為周薪50萬鎊，屬於英超最高薪酬，雖然消息未獲官方證實，但多蒙特顧問森馬爆料稱夏蘭特人工多到數唔到，間接印證此消息。

《曼晚》分析指，曼城現最最高薪球員係奇雲迪布尼，周薪35萬鎊，此人工係佢憑實力向會方爭取返嚟，反而今季加盟嘅基亞利殊享有30萬鎊周薪，人工與表現不相符，已令佢出現無形壓力。

夏蘭特被譽為未來主宰球壇其中一位巨星，曼城如果唔開出足夠豐厚條件，將無法與皇馬及拜仁等豪門競爭，不過矛盾嘅係，曼城一直奉行合理薪酬架構原則，將因為夏蘭特加盟而遭破壞。

同市球會曼聯嘅鬧劇大家耳熟能詳，踢得差嘅球員索取天價酬勞，到爭標關鍵時刻卻冇料到，愈貴愈廢球員比比皆是，陷入多年無冠同更衣室永無寧日嘅惡性循環。