柏迪入「美斯式」金球　巴塞闖歐霸8強

周五(18日)凌晨歐霸盃16強次回合大戰，巴塞隆拿作客以2比1反勝加拉塔沙雷，兩回合合計以相同比數晉級8強。巴塞隆拿今場主角係19歲新人王柏迪，佢喺中場控制晒戰局，扳平嘅關鍵入波更充滿美斯影子，玩到2名敵衛一仆一碌先射入，表現光芒四射。

首回合兩隊踢成0比0，巴塞今仗作客土耳其危機四伏，果然喺28分鐘角球走甩對手，被馬卡奧頭槌頂入。不過巴塞好快還以顏色，柏迪35分鐘禁區內接應傳送，亂軍中冷靜連施2次假腳，將2名加拉塔沙雷守呃到瞓低，之後再施施然射入，成熟處理完全唔似一個19歲細路。

巴塞追平後繼續進攻，奧巴美揚曾經頭槌頂中楣，而呢位加蓬射手49分鐘接應法蘭基迪莊傳送門前射入，呢球係佢近7場比賽第7個入球，最終巴塞贏2比1晉級8強。巴塞依家連續11場比賽不敗，係球隊自2019年5月以來最長嘅不敗走勢。

柏迪今場技驚四座，教練沙維賽後大讚：「我要再睇一次柏迪嘅過人，呢個入波非常神奇，佢只得19歲，能夠教佢係我嘅光榮。」對於入波被拎去同美斯相比，柏迪就話：「我考慮射門，但見到好多隻腳擋住，所以我繼續扭，直到搵到機會，美斯入過好多好多波，同佢相比係件瘋狂嘅事。」