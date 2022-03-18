錘仔狐狸神奇晉級　歐洲3大盃英超最威

歐聯、歐霸盃同歐協聯嘅8強名單已經出爐，英超雙雄韋斯咸同李斯特城周五(18日)凌晨分別喺歐霸盃同歐協聯晉級，歐洲3大盃依家24支球隊當中，英超佔5隊成為最大「客戶」，多過有4隊嘅西甲同埋3隊嘅德甲。

韋斯咸係英超喺歐霸盃唯一代表，佢哋晉級過程相當驚險，首回合落後0比1嘅「錘仔幫」，今仗憑湯馬士蘇錫克39分鐘頭槌入波，總比數追成1比1平手，要踢加時分勝負。去到112分鐘，烏克蘭前鋒耶莫蘭高門前「執雞」，帶領韋斯咸總比數反勝2比1晉級。

至於李斯特城喺歐協聯亦順利闖關，佢哋首回領先2球下作客雷恩，開波8分鐘就失守，不過養傷7個幾月嘅韋斯利科芬拿，復出首仗即頭槌建功，雖然李斯特城76分鐘再失波輸1比2，但兩回合計仍然贏3比2晉級。

歐霸盃8強名單：法蘭克福(德甲)、RB萊比錫(德甲)、巴塞隆拿(西甲)、韋斯咸(英超)、里昂(法甲)、阿特蘭大(意甲)、布拉加(葡超)、格拉斯哥流浪(蘇超)

歐協聯8強名單：飛燕諾(荷甲)、燕豪芬(荷甲)、李斯特城(英超)、羅馬(意甲)、馬賽(法甲)、PAOK(希超)、布拉格斯拉維亞(捷甲)、波杜基林特(挪超)