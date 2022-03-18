F1新季改例吼實5大看點　韋少黑帝再掀龍虎鬥

「我從來沒有說過我要離開。」平治「黑帝」咸美頓經過兩過多月沉澱後，宣布強勢回歸。上季咸美頓和紅牛「一哥」麥斯韋斯塔本鬥到最後一圈才分勝負，今季兩人再度掀起龍爭虎鬥，在新規則、新賽車加上新賽道下，故事發展令人期待。一級方程式（F1）新賽季今日在巴林展開，5大看點不容錯過！

咸美頓換挑戰者身份衝冠

今季F1的主角依然是平治「黑帝」咸美頓和紅牛「一哥」麥斯韋斯塔本。然而，兩人角色將會調換，這次「7冠王」咸美頓將以「挑戰者」身份登場。兩人去年鬥足整個賽季，到最尾一站阿布扎比仍然同分，最終韋斯塔本在最後一圈反勝，贏得生涯首座總冠軍。咸美頓8冠夢碎，關於其退役的謠言亦一度滿天飛，這位英國車手最後重新振作，宣布出戰新一季賽事。保迪斯離開平治後，英國車手羅素成為咸美頓的新隊友，惟二人在季前測試賽表現未如理想，「黑帝」直言：「好明顯目前我們的車不是最快，紅牛和法拉利都比我們更快。」

韋斯塔本和咸美頓的「終局之戰」堪稱近代最刺激一仗，雖然「韋少」在賽會爭議判決中封王，但整季只有3站未能登上頒獎台，更取下10場分站冠軍，已是實力最佳證明，孭得起代表衞冕的1號車。另外不得不提其「神隊友」佩雷斯，他在「終局之戰」成功執行戰術擋住咸美頓，交出完美助攻，今季兩人再度合作，這位經驗老到的車手有望繼續為紅牛帶來穩定表現。

賽事總監一開二

近兩季F1不時出現爭議判決，賽會及賽事總監米高馬斯屢受批評，加上去季阿布扎比站的亂象，FIA決定免去馬斯的職務。新季賽事總監更會「一開二」，由兩位「猛人」費列達斯（Eduardo Freitas）及韋迪治（Niels Wittich）輪流在各分站主持大局，並委任前賽事總監巴拿殊（Herbie Blash）做終身高級顧問，協助處理比賽時的問題，減少出現爭議的機會。

另外，過往賽事總監與車隊領隊會直接對話，去季更會「播出街」，結果讓外界知道賽事期間的判罰往往「有價講」，甚至有車隊會向米高馬斯施壓或提出意見，從而獲得較有利的判決。新季在比賽期間雙方禁止直接對話，為賽事總監「減壓」，以達致每個決定都公平及合符賽例。

紅魔新車對辦 力爭重返榮耀

上季排名第3的法拉利自2019年後就再沒有贏過一場，這15年來更沒有車手拿過總冠軍，不過「紅魔」新戰車F1-75在季前兩次測試賽帶來不少驚喜，冬測完成的里數比任何一支車隊多，其速度亦與平治、麥拿侖及紅牛相當接近，在巴林測試賽繼續保持穩定發揮，新車「豚跳」問題亦大幅改善。

兩位車手沙恩斯和勒卡歷在6日測試賽中總共4次排頭3位，平治車手羅素亦大讚：「目前來看，紅牛和法拉利在各方面都比我們優勝，我們的競爭力比預期低一點。」對此，沙恩斯不以為意，冷冷地說：「這是典型的平治套路，開季前炒作其他車隊，然後比賽時輕鬆取勝，近5、6年來都是這樣的。」正如沙恩斯所說，測試賽成績不可作準，各隊調整過後，期待巴林站見真章。

戰車新規定外觀大變身

為拉近各隊距離，令賽事更加緊湊，今季F1有多項新規定，除了改用18吋輪圈、使用新配方汽油，有關空氣動力部件的改動更大，亦使戰車的外形與過去幾年大為改變，成為一大看點。至於今次改例的「主菜」，就是容許重用「地面效應」技術，利用車底底板、擾流片、側箱、前翼等製造更多下壓力，同時減少對後車亂流，增加超車的可能性。

韋斯塔本對此表示歡迎，他在巴塞隆拿測試賽後這樣說：「感覺跟車變得更容易，不會再突然損失下壓力，而導致轉向不足或過度轉向的情況。」

不過，伴隨着「地面效應」技術，「豚跳」現象亦隨之而出現。這現象是指戰車在直路狂奔時，車身會有如海豚在水面上下跳動，這不但影響速度，亦加重車手的身體負擔。到底哪一支車隊能盡早解決這問題，也是上半季勝負的關鍵。

與此同時，F1亦進一步下調賽車研發預算至1.4億美元，以免大車廠以本傷人，另外各隊使用風洞研發時間的分配亦有所調整，成績愈差可使用時數愈多，意味弱旅就有更充足測試去開發新戰車，從而收窄車隊之間的差距。

保迪斯轉會 領新人周冠宇再出發

愛快羅密歐是今季唯一以全新陣容出戰的車隊，由保迪斯與新人周冠宇拍住上。32歲的保迪斯過去5季效力平治，上季11次踏上頒獎台，全季總成績排第3，但這位芬蘭車手不甘於做咸美頓的Wingman︰「沒有車手想做第二名，看着隊友贏，在我眼中和輸沒有分別。」最終選擇離開平治尋求突破。不過保迪斯在巴塞隆拿測試賽只完成全場最少的54圈，幸好他在巴林測試賽回到中游位置，待他適應新環境後，預料會有更佳發揮。

至於其隊友則是今季唯一新人、中國史上首個全職F1賽車手周冠宇。這位法拉利青訓產品去年於F2奪得季軍，今季升格F1，寫下中國賽車歷史新一頁。隨着中國大獎賽回歸2023年賽程表上，周冠宇的加盟有望為車隊帶來可觀商機。上季3名新人之中，以日本的角田裕毅表現最佳排第14名，周冠宇能否超越角田和另一「二年級生」米克舒麥加，同樣值得關注。

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今季F1原本計劃共有23站賽事，但其中的俄羅斯大獎賽，因該國遭FIA抵制而取消，目前尚未公布替代的分站詳情。然而，即使最終只有22站，為遷就卡塔爾世盃，整個賽季只有8個月時間，比過往提早近1個月完成，這對車隊在後勤、物流方面也是一大考驗。

另外，為迎接新賽季，Now TV宣布客戶不需額外費用，可透過機頂盒或Now隨身睇應用程式，收看巴林站全部賽事。（Now 680周五晚7時55分起直播練習賽）