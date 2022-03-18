愛華頓補時9分鐘絕殺　林柏特High到骨折

周五(18日)凌晨英超賽事，深受降班威脅嘅愛華頓，10人應戰下喺補時9分鐘入波，主場1比0「絕殺」紐卡素拎到寶貴3分。愛華頓領隊林柏特入波後High到爆，瘋狂慶祝期間更搞到手骨骨折，不過林柏特就話有得咁樣慶祝，受傷都唔會介意。

愛華頓雖然係主場出擊，但形勢明顯唔及作客嘅紐卡素，不過雙方都欠缺具威脅埋門。下半場早段出現小插曲，2名球迷着住寫上「停用汽油」標語T恤衝入場內，其中1人更用索帶綁頸，將自己綁喺門柱上，事件擾攘足足8分鐘先至平息，導致賽事出現超長補時。

比賽尾段出現高潮，愛華頓中場阿倫盧利奧因粗野攔截被趕出場，「拖肥糖」10人應戰形勢更惡劣，點知去到補時9分鐘，愛華頓中場伊禾比中路突破，同隊長撞牆後禁區內射入。愛華頓贏波後仍排尾4，但比尾3嘅屈福特多3分兼踢少2場。

伊禾比入波後，林柏特同教練團瘋狂慶祝，但係過程中左手受傷，之後連睇睇手錶都手震震，佢賽後透露：「我隻手喺慶祝嗰陣斷咗，可能係骨折，我都唔記得幾時整到，但之後就覺得好痛，不過我完全唔在乎，拎到3分就乜都值得！」