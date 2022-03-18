拿度挫基治奧斯延長紀錄　下仗對「小拿度」成焦點

「21貫」球王拿度在印第安韋爾斯大師賽保持強勢，頂住澳洲「壞孩子」基治奧斯的施壓，力戰三盤後勇闖4強，保持開季19連勝的不敗紀錄，下仗面對近況甚勇的西班牙後輩「小拿度」，成為網壇焦點。

拿度今年已袋走包括澳網在內的三個單打冠軍，這位35歲的西班牙天王愈戰愈勇，周四（17日）遇上狀態十足的基治奧斯爭持激烈，為球迷上演一場精彩賽事，雙方爭逐了2小時46分鐘後，3屆盟主拿度最終以7比6(0)、5比7、6比4獲勝，生涯第11次闖入印第安韋爾斯4強，同時也是生涯第76次闖大師賽4強，刷新了紀錄。

拿度這一戰迎來個人今季連續第19場勝利，亦改寫了他與基治奧斯的比拼戰績為6勝3負，當中近三次對壘都是報捷而回。「我相信這個時刻我發揮很好，對住基治奧斯是非常困難，因為他每每轉變得很快去爭取一分，特別是他的首發。」

拿度此仗贏得驚險，但下仗同樣將備受注目因為對手將是有「拿度二世」之稱的西班牙新星艾卡華斯，爭逐決賽席位，而這位18歲年輕球手最近氣勢甚強，打破了不少拿度過往所創的紀錄，他於8強是以直落兩盤6比4及6比3挫敗美國的諾利，取得準決賽位置，並可與偶像爭逐；雙方過往只碰頭一次，曾於去年馬德里大師賽次圈，當時拿度贏2比0。

此外，值得一提的是基治奧斯賽後繼續顯露「壞孩子」一面，與拿度握手之後，大發脾氣掟球拍，而球拍高速反彈險些擊中站在底線的球童，賽後他被傳媒提問，更有一番辯駁：「很明顯我不是故意，我都是人，這種事情就會發生…你想我說什麼，我是摔拍，它落在離我腳一米的地方，只是反彈起來差點擊到他，這是一個意外，絕對不是像沙維列夫那樣，幸好球童沒事，我不是故意的。」