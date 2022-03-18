英格蘭棄用曼聯雙星　修夫基：馬古尼係鐵膽

英格蘭周四(17日)公布最新國家隊名單，領隊修夫基有唔少大膽決定，包括放棄曼聯雙星拉舒福特同埋查頓辛祖，不過近期表現備受批評嘅哈利馬古尼，就繼續獲得重用，修夫基更表明從來冇一刻諗過唔揀呢位曼聯隊長，親證哈利馬古尼「鐵膽」地位。

英格蘭月底喺熱身賽對瑞士同科特迪瓦，修夫基明顯偏向新人同今季表現好嘅球員，阿仙奴4將蘭斯達爾、賓韋特、伊美路維同布卡約沙卡齊齊入選，同曼城一樣有4個代表成為英格蘭最大「貨源」，至於近況低迷嘅曼聯亦有哈利馬古尼同勞基梳爾上榜。

對曼聯球員嘅取態，修夫基承認拉舒福特近期表現差勁，話會搵時間同佢傾下呢個問題。相比之下，近期表現突出嘅查頓辛祖落選就有啲唔抵，修夫基解釋：「你都要睇下其他攻擊球員，伊美路維、布卡約沙卡、菲爾科頓等等，查頓辛祖最近有起色，但佢個位置競爭非常激烈。」

至於頻頻犯錯嘅哈利馬古尼，修夫基就明確表示：「我從來冇一刻諗過唔揀哈利馬古尼，唔揀佢入國家隊嘅機會係0，佢係我哋嘅最佳中堅之一，而且國家隊中堅位置嘅競爭亦唔及邊路咁大。」