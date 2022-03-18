港超聯　楊正光加盟傑志足球學院任青訓教練

港超聯球隊傑志周五（18日）宣布，楊正光正式加盟傑志足球學院，擔任資深青訓教練，主要職責是按照傑志足球哲學理念，協助提升學院教練的師資培訓，以加快學院發展；傑志更透露「光sir」下季，將帶領球隊其中一隊精英青年梯隊出戰青年賽事。

楊正光1993年於傑志展開職業生涯，掛靴後曾執教多支港超球會，持有亞洲足協A級教練牌照的他，亦擔任過中甲球會梅州客家助教及U23主教練。「光sir」曾於2013年帶領香港U16代表隊歷史性進身亞少盃決賽周，他深信只要有清晰方向，疫情不會令青訓停滯：「疫情下青年球員訓練只能以『網課』 形式進行，但另一角度來看，反而是好機會讓我與一眾U7至U10的學院教練多作交流，讓他們更能掌握及貫徹傑志的足球基因，提升他們執教能力。」

傑志會長伍健期望「光sir」的加盟，能為傑志足球學院固本培元：「教練水平是青訓成敗關鍵。要教到好球員，先要教練懂得如何教。所以『教練培訓』是近年我們銳意加強的工作。我期望傑志足球學院不單能夠培養出色的青年球員，更能為香港足球輸出優秀的青訓教練。」