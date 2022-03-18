理文張憙延膺港超聯「12月最有價值球員」

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦的「2021/22球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「12月最有價值球員」由理文年輕前鋒張憙延奪得，這個獎項除了是他首個「每月最有價值球員」的獎項之外，亦是今季最後一個獎項！

儘管今季所有賽事被迫取消，但其實理文在12月內未取消賽事之前，總共進行過4場比賽，包括兩場聯賽、一場「菁英盃」及一場「足總盃」賽事，當中理文錄得3勝1負的成績。

在12月之前，張憙延只為理文在「菁英盃」上陣過4場賽事，並沒有取得入球，但這位年輕鋒將在12月大爆發，除了4場比賽均有上陣外，還在兩場聯賽中取得3個入球，協助球隊以4比0大勝香港U23，以及3比0大破港會，其中更在對港會一役中，個人梅開二度，協助球隊獲得兩連勝。

由於2021/22球季比賽突然取消，故「中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」只會進行3個月的頒獎，當中只有張憙延是土生土長的球員。千禧年出世的張憙延坦言：「從未想過自己可以奪得這個個人獎項，畢竟自己還年輕，而且奪得這個獎項表明該球員在該個月份表現是最出色，才會被評審選中。」他續稱，未來自己將會繼續努力訓練，希望爭取更多上陣時間及爭取更多入球。