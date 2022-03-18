香港運動員「愛互送」　網上捐贈抗疫物資

本港新冠疫情第五波爆發至今，仍然相當嚴峻，不少留家抗疫或隔離的市民需要大量抗疫物資，多位香港著名運動員拍住各界名人伸出援手，透過新世界成立的網上平台「Share for Good愛互送」捐贈抗疫物資，以轉贈有需要人士。

新世界發展日前成立網上平台「Share for Good愛互送」，首階段已有34間非牟利機構的物資需求載列於平台，讓公眾可以直接捐贈，或向合作夥伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，而一眾運動員亦有參與這個送暖行動，包括「四眼Cue后」吳安儀、奧運乒乓球銅牌得主蘇慧音、「體操王子」石偉雄、混雙羽毛球名將謝影雪及「神奇小子」蘇樺偉等。

正在英國的安儀捐贈了2500退熱貼及口罩，她表示：「每次落場我都會盡力發揮，今次等我哋一齊盡力抗疫。」而捐出1500套快速抗原檢測包及口罩的蘇慧音坦言過往有搜尋過民間捐贈行動，但多數要親身去捐贈物資，惟因不在香港，現可在網上辦妥捐贈非常方便:「出現病徵就要盡快做檢測，身體痊愈才可以實踐人生夢想。」此外，石偉雄捐出1500份退熱貼及口罩，謝影雪捐了1,250套快速抗原檢測包及口罩，而蘇樺偉則捐出1500份消毒搓手液及口罩。

新世界成立全港首個大型捐贈網上平台後，率先捐出20萬件抗疫物資，包括快速抗原檢測包、口罩等，同時獲香港各界名人熱烈響應，踴躍捐輸，界別橫跨醫護界、演藝界、體育界等，包括港大醫學院院長梁卓偉、影帝郭富城、前新聞主播方健儀等，平台希望首階段可為34間非牟利機構，籌募總共約500萬件物資。