歐聯8強抽籤　利物浦抽靚籤對賓菲加

歐聯8強周五晚（18日）抽籤，今季8強英超同西甲各佔3席。班主阿布拉莫域被制裁嘅衞冕車路士，頭頭碰着黑，將會火併13屆盟主皇家馬德里，繼上屆4強後再碰頭。至於另一支英超勁旅利物浦就抽到好籤，8強面對牌面較弱嘅賓菲加，勝方有機會撞正拜仁慕尼黑。

今次8強抽籤頗為形勢平均，之前預測同聯賽內訌情況未有出現，最矚目大戰，必屬近期黑到冇朋友嘅車仔，遇上前主帥安察洛堤領軍、啱啱淘汰巴黎聖日耳門嘅皇馬，認真惡啃，皇馬就要報番上屆4強出局之仇。同線都係英西對決，崇尚進攻嘅曼城，要硬撼鐵血防守嘅馬德里體育會，呢場矛盾之戰同樣緊湊，兩支晉級球隊將於4強碰頭爭入決賽。

另一條線拜仁慕尼黑將會對維拉利爾，同線仲有利物浦對唯一非五大聯賽嘅賓菲加，睇番自從高普執教利物浦之後，6次於歐洲賽面對葡超球隊，取得5勝1和未輸過，因此紅軍出線4強機會甚高，到時可能會撞拜仁。

對上一次兩個國家都有3隊打入8強，要數到2002/03年，當時意甲與西甲各佔3席，決賽由兩支意甲球隊對碰，結果AC米蘭擊敗祖雲達斯奪冠。今季歐聯形勢相若，去到決賽階段，都有機會出現英超內訌或西甲內訌，如果利物浦同曼城一路晉級，去到決賽相遇，兩隊就會繼英超爭冠大戰之後，再喺歐聯決一死戰。

歐聯8強將於香港時間4月6至7日及4月13至14日凌晨舉行。

歐聯8強抽籤結果：

車路士(英超) 對 皇家馬德里(西甲)

曼城(英超) 對 馬德里體育會(西甲)

維拉利爾(西甲) 對 拜仁慕尼黑(德甲)

賓菲加(葡超) 對 利物浦(英超)