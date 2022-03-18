車路士遭受制裁　魯迪格佐真奴隨時走人

因俄羅斯班主阿布拉莫域而受制裁的英超豪門車路士，早前被罰無限期禁止簽入新球員，以及與舊有球員達成任何新合約。有傳陣中兩大主力魯迪格、佐真奴費路或因未能續約，將在今夏離隊，大副削弱藍戰士實力。

後衞魯迪格與車路士合約將在今夏完結，據悉這名德國國腳，原本已經與球隊達成續約協議，但在禁制令頒布下，意味着即將淪為自由身球員，而一眾強隊包括曼聯、皇家馬德里等，亦有意免費引入他。29歲的魯迪格今季屬於球隊必然正選，各項賽事為藍戰士披甲41場， 貢獻3入球、4助攻。

另外佐真奴費路雖然下年才與球隊完約，但其經理人山度士（Joao Santos）證實這名中場，正受到意甲班霸祖雲達斯等球隊斟介，今夏未能續約或會離隊，山度士表示：「佐真奴費路雖然樂意續約留隊，但禁制令下未必能夠如願以償；球員本人並唔抗拒轉會，所以我哋將會聽取其他球隊報價。」現年30歲的佐真奴費路今季各項賽事為球隊上陣38場，射入9球及交出3次助攻。