距離今夏轉會窗開啟仲有好幾個月時間，但西甲巨頭巴塞隆拿已經積極出手，並繼續近年球會盛行嘅「免簽」策略，專門羅致即將變成自由身球員，其中車路士中堅安達斯基斯坦臣、AC米蘭中場基斯爾同阿積士後衞馬斯拉維，好大機會成為巴塞新兵。

深陷制裁風波嘅車路士，一班球員前途未卜，而現年25歲嘅丹麥中堅安達斯基斯坦臣，同車仔合約將於今季季尾到期，自然引起巴塞關注，希望能夠趁火打劫。據報巴塞同安達斯基斯坦臣雙方就加盟事宜已經達成共識，此外車仔隊長艾斯派古達，亦係巴塞嘅目標之一。

AC米蘭今季走勢強勁高踞意甲榜首，陣中25歲中場基斯爾亦因出色表現而備受關注，呢位加納國腳2017年由阿特蘭大轉投A米，並成功穩據正選位置。此子同球會嘅合約喺今年6月尾到期，巴塞當然唔會放過良機。據悉基斯爾嘅經理人，已經同西班牙足總註冊，等待轉會落實之後，就可以攞到一筆可觀嘅介紹費。

至於24歲嘅摩洛哥後衞馬斯拉維，亦將喺今夏同阿積士完約。此子2018/19賽季曾幫助阿積士闖入歐聯4強，今屆阿積士歐聯分組賽以全勝姿態晉級，馬斯拉維同樣功不可沒，更被巴塞主帥沙維，視為增強右路攻防平衡嘅重要引援。

巴塞喺去年夏季轉會窗，免費簽入艾利加西亞、迪比同現時已經退役嘅阿古路，啱啱過去嘅冬季轉會窗，再以「免簽」方式吸引老將丹尼爾回歸，成功喺應付財政壓力嘅情況下，依然保持陣容競爭性。