利物浦帶刀侍衞受傷　面臨缺陣3場爭標大戰

英超勁旅利物浦收到惡耗，右翼衞阿歷山大阿諾特因為受傷將會缺陣數星期，甚至超過1個月，意味面臨缺陣英足盃、歐聯及英超鬥榜首曼城等多場賽事，對於已奪英聯盃冠軍嘅紅軍爭取成為「四冠王」造成打擊。

阿歷山大阿諾特喺周中英超對阿仙奴踢足全場，賽後發現受傷，經過詳細檢查之後，會方證實呢位23歲主力腿筋有傷，估計需要抖數星期，肯定缺陣下周一(21日)凌晨英足盃8強作客諾定咸森林，並且無法為英格蘭出戰嚟緊2場熱身賽對瑞士及科特迪瓦。

利物浦領隊高普話：「阿諾特受傷肯定係壞消息，要搵人頂替佢嘅位置並唔容易，但都有方法，例如可以用占士米拿、祖高美斯，占士米拿以前喺呢個位置都有出色表現。」

除咗上述比賽之外，利物浦下月初賽程，包括英超主場對屈福特、歐聯8強首回合作客賓菲加，同埋4月10日晚英超作客曼城，利物浦落後「藍月亮」1分，今場勝負對冠軍誰屬有關鍵影響。

阿歷山大阿諾特一向表現出色，今季上陣35場入2球及17次助攻，踢法攻守兼備，包括早前英超對韋斯咸，貢獻助攻及勇救空門，佢嘅傳中波及罰球都係紅軍重要進攻武器，佢缺陣之中，球隊攻守能力都受削弱。