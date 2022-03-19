列斯聯連追3球反勝狼隊　絕殺2連擊！

周六(19日)凌晨英超獨腳戲，飽受降班威脅嘅列斯聯再演絕殺好戲，佢哋作客狼隊喺半場落後2球劣勢下，下半場連入3球神奇反勝，包括隊長艾寧補時階段「絕殺」。列斯聯繼上仗絕殺諾域治後，連續第2場補時階段攻入致勝球，後勁唔講得笑！

狼隊今仗25分鐘有魯賓尼維斯傷出，不過入替嘅法蘭斯高查卡奧交出水準，1傳1射為狼隊半場領先2比0。轉捩點出現喺53分鐘，狼隊前鋒魯爾占美尼斯2黃1紅被逐，列斯聯打多個即大反擊，積夏里遜63分鐘追番1球，3分鐘後洛迪高入波追平，去到補時1分鐘再由艾寧接應傳中射入，神奇反勝。

列斯聯上場對諾域治，91分鐘被逼和後，再喺94分鐘贏波，連續2場「絕殺」連搶6分後，列斯聯依家排尾5位置，同尾3屈福特差距拉開到7分但踢多1場，今次亦係列斯聯自1999年後，首次連續2場聯賽補時絕殺贏波，新上任嘅領隊馬殊賽後話：「我開心可以教列斯聯，呢班球員有超強大嘅心臟，就算自係執教好短時間，我對佢哋已經100%信任。」