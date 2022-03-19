意大利公布生死戰名單　巴神慘遭棄用

意大利國家隊主帥文仙尼公布33人大軍名單，迎戰世界盃外圍賽附加賽對北馬其頓，曾於今年1月獲重召嘅巴洛迪利，始終未能得到文帥歡心，落選今次名單。薩斯索羅鋒線「鐵三角」杜文尼高貝拉迪、拉斯柏度尼、施卡馬卡一齊入選，成為意軍重要進攻力量。

巴洛迪利相隔3年後，喺今年1月重返國家隊，參加集訓，當時全世界以為文仙尼準備起用呢位31歲前鋒，提升意軍入球能力，爭取打入決賽周。

不過，一切只係「美麗誤會」，文仙尼今次徵召多達33位球員，但「巴神」都係冇份，反而揀咗卡利亞里嘅30歲巴西歸化兵祖奧柏度、拉素前鋒薩卡尼，2人都未曾為國家隊上陣。

其餘前鋒球員，包括3位薩斯索羅球員杜文尼高貝拉迪、拉斯柏度尼、施卡馬卡，3人今季表現出色，合共轟入36個聯賽入球，成為意大利入波希望。

恩莫比尼、恩斯治尼、佐真奴、基亞連尼等常規主力都有入選。值得一提，中堅邦路斯有傷在身，中場文路爾盧卡迪利確診新冠肺炎，都獲得徵召，更加令人戥巴神唔抵。

意大利將於3月25日凌晨主場北馬其頓，如果晉級，就會遇上葡萄牙對土耳其嘅勝方，爭奪1張世界盃決賽周入場券。