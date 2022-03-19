好抵呀！曼聯有望低價買到「新維迪」

曼聯中堅哈利馬古尼經常犯錯，表現一直備受批評，會方有見及此，已準備今夏簽入新中堅，提升防線實力，英國《太陽報》指紅魔鬼睇中費倫天拿後衞尼高拉米連高域，由於呢位24歲塞爾維亞國腳將於明夏約滿，並已拒絕續約，曼聯有望以超筍價1,300萬鎊收購佢。

曼聯早於2018年莫連奴執教時期，已經有意簽入尼高拉米連高域，但當時因為轉會費傾唔掂數，而未能成事。不過，時移世易，尼高拉米連高域只剩下1年幾合約，而且表明唔會續約，所以費倫天拿好可能提早今夏出售佢，以免人財兩失，據悉呢支意甲球隊只要1,300萬鎊轉會費，令曼聯有機可乘。

身高1米95嘅尼高拉米連高域制空力強，攔截準繩，更有不俗助攻力，今季為費倫天拿上陣27場入3球，被指踢法似另一位塞爾維亞名將尼曼查維迪。

維迪曾於2006至14年效力曼聯，協助球隊奪得5次英超及1次歐聯冠軍等多個重要錦標，紅魔鬼高層都希望簽入尼高拉米連高域，為球隊帶來「新維迪」。

不過，國際米蘭、熱刺、利物浦、阿仙奴都有興趣收購尼高拉米連高域，曼聯要買入呢位猛將，勢必面臨激烈競爭。