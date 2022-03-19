英超早場免費台直播 古天奴大戰阿仙奴
2022年03月19日 13:00
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
最強博彩盤路過關神器《串績王》：http://win.on.cc/football/
英超周六(19日)早場大戰，阿士東維拉主場迎戰阿仙奴，兩隊近期各自搵到啱踢嘅進攻模式，攻擊力得到大大提升，而且兩隊進攻靈魂菲臘比古天奴同馬田奧迪加特狀態大勇，今仗交鋒勢必激烈駁火，2.5嘅入球大穩開！(Viu TV 96、Now 621及611周六晚8時30分直播)
維拉自從謝拉特執教後止跌回升，1月借用巴西中場菲臘比古天奴，更加打通進攻嘅「任督二脈」，呢位天才球星8場比賽有4個入波同3次助攻，連帶中場積及藍斯、前鋒丹尼艾格斯同奧尼屈堅斯亦頻頻入波。維拉在主場出擊尤其進取，近7仗主場有6次總入球開出3球或以上。
阿仙奴作客照攻
阿仙奴周中英超主場0比2不敵利物浦，不過球隊演出其實唔差，依家仍排聯賽榜第4位，領先第5位嘅曼聯1分，但少踢2場，為保前4不容再失，好在佢哋聯賽作客4連勝，4仗合共攻入13球，挪威中場馬田奧迪加特演出八面玲瓏，今仗作客亦會繼續主攻，同維拉必定快上快落踢開放足球，捧入球大穩陣。
直播表
周六1:00pm 日職 廣島三箭 Vs 川崎前鋒
香港開電視77台、有線661、601台
周六1:00pm 日職 清水心跳 Vs 神戶勝利船
有線664、604台
周六3:00pm 日乙 FC琉球 Vs 水戶蜀葵
有線662、602台
周六4:45pm 澳職 墨爾本城 Vs 墨爾本勝利
無綫85台
周六7:45pm 澳職 珀斯光輝 Vs 布里斯班獅吼
無綫myTV SUPER
周六8:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 阿仙奴
Viu TV 96、Now 621、611
周六8:30pm 英冠 打比郡 Vs 高雲地利
有線662、602台
周六9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs CF格蘭納達
Now 632
周六10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 烏甸尼斯
Now 638
周六10:30pm 德甲 史特加 Vs 奧格斯堡
香港國際財經台、有線661、601台
周六11:00pm 英冠 雷丁 Vs 布力般流浪
有線662、602台
周六11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 華倫西亞
Now 632
周日凌晨零時 法甲 朗斯 Vs 克萊蒙特
Now 639
周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 費倫天拿
Now 638
周日1:15am 英足盃 米杜士堡 Vs 車路士
無綫myTV SUPER
周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 利雲特
Now 632
周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 柏林聯
香港開電視77台、有線661、601台
周日3:45am 意甲 卡利亞里 Vs AC米蘭
Now 638
周日4:00am 西甲 華歷簡奴 Vs 馬德里體育會
Now 632
周日4:00am 法甲 南特 Vs 里爾
Now 639
周日7:00am 美職 夏洛特FC Vs 新英倫革命
Now 639
周日8:00am 美職 明尼蘇達聯 Vs 聖荷西地震
Now 638
周日9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 拿舒維爾
Now 639