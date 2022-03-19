英超早場免費台直播　古天奴大戰阿仙奴

英超周六(19日)早場大戰，阿士東維拉主場迎戰阿仙奴，兩隊近期各自搵到啱踢嘅進攻模式，攻擊力得到大大提升，而且兩隊進攻靈魂菲臘比古天奴同馬田奧迪加特狀態大勇，今仗交鋒勢必激烈駁火，2.5嘅入球大穩開！(Viu TV 96、Now 621及611周六晚8時30分直播)

維拉自從謝拉特執教後止跌回升，1月借用巴西中場菲臘比古天奴，更加打通進攻嘅「任督二脈」，呢位天才球星8場比賽有4個入波同3次助攻，連帶中場積及藍斯、前鋒丹尼艾格斯同奧尼屈堅斯亦頻頻入波。維拉在主場出擊尤其進取，近7仗主場有6次總入球開出3球或以上。

阿仙奴作客照攻

阿仙奴周中英超主場0比2不敵利物浦，不過球隊演出其實唔差，依家仍排聯賽榜第4位，領先第5位嘅曼聯1分，但少踢2場，為保前4不容再失，好在佢哋聯賽作客4連勝，4仗合共攻入13球，挪威中場馬田奧迪加特演出八面玲瓏，今仗作客亦會繼續主攻，同維拉必定快上快落踢開放足球，捧入球大穩陣。

直播表

周六1:00pm 日職 廣島三箭 Vs 川崎前鋒

香港開電視77台、有線661、601台

周六1:00pm 日職 清水心跳 Vs 神戶勝利船

有線664、604台

周六3:00pm 日乙 FC琉球 Vs 水戶蜀葵

有線662、602台

周六4:45pm 澳職 墨爾本城 Vs 墨爾本勝利

無綫85台

周六7:45pm 澳職 珀斯光輝 Vs 布里斯班獅吼

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 阿仙奴

Viu TV 96、Now 621、611

周六8:30pm 英冠 打比郡 Vs 高雲地利

有線662、602台

周六9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs CF格蘭納達

Now 632

周六10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周六10:30pm 德甲 史特加 Vs 奧格斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英冠 雷丁 Vs 布力般流浪

有線662、602台

周六11:15pm 西甲 艾爾切 Vs 華倫西亞

Now 632

周日凌晨零時 法甲 朗斯 Vs 克萊蒙特

Now 639

周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 費倫天拿

Now 638

周日1:15am 英足盃 米杜士堡 Vs 車路士

無綫myTV SUPER

周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 利雲特

Now 632

周日1:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 柏林聯

香港開電視77台、有線661、601台

周日3:45am 意甲 卡利亞里 Vs AC米蘭

Now 638

周日4:00am 西甲 華歷簡奴 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日4:00am 法甲 南特 Vs 里爾

Now 639

周日7:00am 美職 夏洛特FC Vs 新英倫革命

Now 639

周日8:00am 美職 明尼蘇達聯 Vs 聖荷西地震

Now 638

周日9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 拿舒維爾

Now 639