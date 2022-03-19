亞冠盃　養傷多時復出　蘇沙狀態愈操愈好

正遠赴泰國集訓的港超聯球隊傑志，今屆「亞冠盃」大軍名單增至28人，當中巴西翼鋒蘇沙終於克服傷患，並以本地球員身份，首度參與這項亞洲頂級賽事。蘇沙接受訪問時坦言自己身體狀況愈來愈好，期望與隊友一同努力，為「藍鳥」再創佳績。

傑志為備戰在4月16日舉行的「亞冠盃」J組分組賽，目前正在泰國春武里府進行一天兩課操練，當中蘇沙不忘大讚當地酒店及其餘訓練設施。自去年3月10日對東方龍獅的聯賽後，一直受傷患困擾的蘇沙，未曾為「藍鳥」上陣，這名32歲翼鋒對今次有份征戰「亞冠盃」感到開心：「經過一年時間，我好高興能夠重返球場，做番我鐘意做嘅嘢，希望復出後可以幫到教練同球隊，拎到更好成績。」蘇沙續指自己目前每一天，皆會刻苦訓練，透露其身體狀況愈來愈好，並對恢復進度感到滿意。

去年10月才成功入籍的蘇沙，上屆「亞冠盃」因未能趕及取得香港特區護照，在外援名額只有「3+1」的情況下，連同杜馬思、謝家強一同落選大軍名單；如今3人已齊齊成為入籍兵，相信對「藍鳥」調兵遣將有很大幫助。

另外，據悉包括潘沛軒在內的第二批球員已抵達泰國，將與球隊會合。球隊將於下周二（22日）起進行友賽，首仗對手為泰乙球隊，其後每隔約3至4天再與不同對手對壘，以適應在「亞冠盃」的頻密賽程。