韋少練習賽最快　咸美頓：平治不在爭冠行列

F1新季改例下，各車隊實力「大洗牌」。紅牛一哥韋斯塔本昨日（18日）在巴林站練習賽，力壓法拉利的勒卡歷，跑出最快圈速。7屆世界冠軍咸美頓表現遜色，僅排名第9，他坦言目前平治賽車的實力不足以爭冠。

巴林站第二場練習賽結束，應屆冠軍韋斯塔本以1分31秒936的圈速排名第1，法拉利的勒卡歷和沙恩斯，以0.087秒和0.584秒之差緊隨其後。咸美頓以1分33秒144排名第9，不只慢過效力愛快羅密歐的前隊友保迪斯，更慢過效力夏斯的「車神」之子米克舒麥加，這支車隊在上季成績墊底。

咸美頓的失利，與F1改例的「主菜」——重用地面效應技術有關。這讓賽車在轉彎時保持高速，卻在直路時出現「豚跳」現象，平治可謂最受影響的車隊。「跟今季面對的問題相比，過往的都是小兒科。我們試了很多方法改善戰車，但這顯然不是短期內可以解決的問題。」咸美頓說。

他指目前的平治，無法與紅牛和法拉利競爭：「現實點說，我們目前不在爭冠行列。紅牛遙遙領先，大概領先我們八九成吧，法拉利領先我們五六成。我們只能與其他車隊競爭。」