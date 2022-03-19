亞冠盃　傑志安排5場友賽備戰　3隊屬泰超

正於泰國備戰的傑志周六（19日）公布友賽賽程，將於下周二（22日）起至下月3日進行共5場友賽，對手包括武里南聯、春武里等3支泰超球隊，以備戰下月16日展開的「亞冠盃」J組賽事。

傑志4月16日起將於泰國武里南參與「亞冠盃」J組分組賽，同組對手為清萊聯、上海海港和神戶勝利船。為準備賽事，他們早於月中赴泰集訓，並將與當地球隊友賽提升狀態。根據周六（19日）公布的賽程，「藍鳥」下周二（22日）將先與泰乙球隊芭堤雅海豚交手，4天後對泰超球隊武里南聯，其後每隔1至4天不等再鬥泰乙球隊北柳，以及泰超隊伍春武里和曼谷聯。

對手當中不乏熟面孔，傑志4年前於季前熱身賽曾與武里南聯交手，當時憑費蘭度和泰迪入球2比2賽和對手；2015年「亞冠盃」外圍賽亦曾造訪春武里，惟以1比4落敗，入球球員為溫俊。

【傑志泰國集訓友賽安排】

日期 時間 對手 比賽場地

3月22日(二) 下午5時 芭堤雅海豚 Nong Prue Stadium

3月26日(六) 晚上7時 武里南聯 Chang Arena

3月29日(二) 下午5時 北柳 Pattana resort

4月2日(六) 下午6時 春武里 Chonburi Municipality Stadium

4月3日(日) 晚上7時 曼谷聯 True Stadium