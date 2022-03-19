亞冠盃　傑志安排5場友賽備戰　3隊屬泰超

2022年03月19日 16:03
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    （傑志Facebook圖片）
    正於泰國備戰的傑志周六（19日）公布友賽賽程，將於下周二（22日）起至下月3日進行共5場友賽，對手包括武里南聯、春武里等3支泰超球隊，以備戰下月16日展開的「亞冠盃」J組賽事。
    傑志4月16日起將於泰國武里南參與「亞冠盃」J組分組賽，同組對手為清萊聯、上海海港和神戶勝利船。為準備賽事，他們早於月中赴泰集訓，並將與當地球隊友賽提升狀態。根據周六（19日）公布的賽程，「藍鳥」下周二（22日）將先與泰乙球隊芭堤雅海豚交手，4天後對泰超球隊武里南聯，其後每隔1至4天不等再鬥泰乙球隊北柳，以及泰超隊伍春武里和曼谷聯。
    對手當中不乏熟面孔，傑志4年前於季前熱身賽曾與武里南聯交手，當時憑費蘭度和泰迪入球2比2賽和對手；2015年「亞冠盃」外圍賽亦曾造訪春武里，惟以1比4落敗，入球球員為溫俊。
    【傑志泰國集訓友賽安排】
    　日期 　　　時間　　　　　對手　　　比賽場地
    3月22日(二)　下午5時　　芭堤雅海豚　　Nong Prue Stadium
    3月26日(六)　晚上7時　　武里南聯　　　Chang Arena
    3月29日(二)　下午5時　　　北柳　　　　Pattana resort
    4月2日(六)　　下午6時　　　春武里　　　Chonburi Municipality Stadium
    4月3日(日)　　晚上7時　　　曼谷聯　　　True Stadium