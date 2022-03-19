愈戰愈勇勢炒米堡　車仔主演8強入球騷

英足盃8強大戰周日(20日)凌晨一觸即發，英冠米杜士堡將會主場挑戰車路士。車仔雖然受班主阿布拉莫域被制裁影響，但一眾球員士氣未受打擊，球隊近期作客經常與對手鬥攻，為證明球隊戰意，肯定唔會對米堡手下留情，中位數2.5球入球大值博。（MyTV SUPER周日凌晨1時15分直播）

受班主阿布拉莫域被制裁影響，車仔嘅球會運作難免受影響，但一班球員和教練仍保持專業態度，無論訓練和比賽都依然十分落力，領隊杜曹亦表示球隊會全力專注場上嘅表現。

場外不利逼出凝聚力

場外嘅種種不利情況，似乎令到車仔成班波更加團結，上場歐聯16強次回合作客里爾，就以2比1反勝對手成功晉級，計埋呢場波，車仔近4場作客全勝，而且全開3球或以上，踢得非常進取。呢支倫敦球隊上屆決賽不敵李斯特城，無緣捧盃，今屆再接再厲，肯定唔會留手。

英冠嘅米杜士堡今屆英足盃先後淘汰曼聯及熱刺兩支勁旅，頗具巨人殺手味道。早前車路士無理要求今場對決轉為閉門，激嬲米堡高層，呢場肯定落柯打要球隊全力應戰，隨時激發米堡眾將戰意，今場無懼同車仔大打對攻戰，殊死一拚，中位數2.5球入球大好路。