F1開季爆驚喜！勒卡歷巴林站強搶頭位 韋少居次席

法拉利強勢回歸，勒卡歷巴林站排位賽壓倒麥斯韋斯塔本！F1賽季周六（19日）舉行首場排位賽，得助於賽季新例及戰車性能改良的優勢， 勒卡歷駕駛紅色戰車愈戰愈勇，Q3造出1分30秒558的最快圈速贏得巴林站正賽排頭位，衞冕總冠軍紅牛車王「韋少」 麥斯韋斯塔本排第二，而另一法拉利車手沙恩斯緊隨爭得第三，至於力爭第八冠的「黑帝」咸美頓排第5，比第4名的紅牛車手佩雷斯更後。（NOW 680周日晚上10時45分直播巴林賽正賽）

乘接季前試車及練習賽中的突出表現，法拉利兩名車手本仗駕駛新戰車F1-75的發揮確實令人欣喜，Q1及Q2已與「韋少」互有領先，來到戲肉Q3更加踩到盡「攞晒彩」，去年全季總成績第7名的摩納哥年輕車手勒卡歷，最終以0.123的優勢力壓韋斯塔本，取得個人生涯第11次排頭位，賽後他淡定地表示高興戰車回歸到爭標行列：「我原本估計紅牛會比我們快一點，想不到能夠爭得頭位，這是值得開心的，雖然我對自己的表現也不是十分滿意，不過最重要是經過了兩年艱難的日子後，我們在新例實施後獲得更大的機會，躋身前列位置。」

按排位賽的成績來看，今季F1的大形勢將變成「三頭馬車」格局，與去季平治鬥紅牛的「雙雄」鬥法，來得更加熱鬧及具競爭性，甚至有評論認為，法拉利新車能夠有效減低「豚跳」的表現，將是他們捲土重來，及令車壇呈現洗牌式新局面。事實上，咸美頓也認為平治戰車暫時的性能未必足以衝冠，加上新拍檔羅素也直言會以個人成績行先，意味他在關鍵時刻不一定會為「黑帝護駕」，種種原因將令今季車手榜及車隊冠軍的爭奪，蘊藏更多可能性。

F1巴林站排位賽名次

名次 車手 車隊

1. 勒卡歷 法拉利

2. 麥斯韋斯塔本 紅牛

3. 沙恩斯 法拉利

4. 佩雷斯 紅牛

5. 咸美頓 平治

6. 保迪斯 愛快羅密歐

7. 麥奴臣 夏斯

8. 阿倫素 阿爾派

9. 羅素 平治

10.加斯利 艾法托利