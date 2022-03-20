認住佢！F1唯一新人周冠宇Q1爆冷晉級

中國車壇史上首位F1正式車手周冠宇，在F1排位賽地標戰表現可圈可點，成功突破Q1而晉級，最終取得排位賽第15名，表現已有所交代，這位童年由中國移居英國追逐車手夢的小伙子，因當年到上海賽車場觀賽，因而改寫了自己一生。

現年22歲的周冠宇是今季20位車手中的唯一新人，他憑多年努力一步一步成為F１愛快羅密歐的正式車手，今季與保迪斯並肩作戰。2005年他以小車迷身份「邂逅」賽車，曾到上海賽車場觀賞F1，之後他向父母提出想成為車手，並得到家人無限量支持，由上海移民至英國設菲爾德，他一邊唸書一邊學賽車，在當地的Strawberry Racing學法，其後被發掘加入法拉利車手學院，再逐步由F4升晉至F3及F2，「能夠在去年F2取得幾場勝利，對我的信心增強了不少，我知道自己有機會成為F１車手，實在感到既驚且喜。」以往中國車手馬青驊曾擔任F1試車手及預備車手，但講到正式車手，周冠宇是第一人。

「升上F1將是一個更一層次的圈子，我預料自己首季會有很多錯誤，我目前要做的，就是盡量減少犯錯，力爭好成績。」巴林排位賽是周冠宇的一次重要考驗，結果他在Q1造出1分32秒493，成功躋身前15名晉級，其後他在Q2再造出1分33秒543，雖然未能再進一步，但其表現已令人驚喜，於排位賽成績更比「二年生」角田裕毅、侯根保及列卡度等更佳。究竟他在周日正賽的表現如何？將成為比賽令人期待的焦點。